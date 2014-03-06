Послу РФ Зурабову передана нота с требованием подтвердить факт отсутствия российских войск в Крыму – МИД Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Он отметил, что нота была передана в связи с заявлениями руководства России об отсутствии ее военных формирований в Крыму.

«На фоне международного осуждения военной интервенции высшее российское военное руководство начало пытаться скрывать факты пребывания российских военных на территории АРК», - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что РФ пытается скрыть более 3,6 тыс. своих военных и разворачивает свое присутствие в Крыму, повторяются попытки захвата украинских военных объектов на полуострове.

Перебыйнис напомнил о факте блокирования в Севастополе на взлетно-посадочной площадке авиаремонтного завода вооруженными людьми вертолета ГСЧС Ми-9, который доставил из Киева журналистов.