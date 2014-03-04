Соболев увидел в решении Путина о прекращении военных учений начало стабилизации ситуации

10:11, 04 марта 2014
Политика
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В то же время он добавил, что “мы прекрасно понимаем, что ни один российский солдат не будет отозван из Крыма”.

Сергей Соболев

Народный депутат от “Батькивщины” Сергей Соболев считает, что решение Президента России Владимира Путина о прекращении военных учений России является “фактором стабилизации ситуации”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

“В результате очень серьезного давления на Президента Путина со стороны мировых лидеров, очень твердой позиции, на которую не рассчитывало российское руководство, твердости наших солдат и офицеров, которые находятся в Крыму, и фактически не позволили себе ни одного акта измены, кроме известного вам изменника, я думаю, что фактически это дало свои первые результаты. И заявление Президента Путина о том, что они прекращают учения на западных своих границах - это первый фактор начала стабилизации ситуации”, - сказал Соболев.

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В то же время он добавил, что “мы прекрасно понимаем, что ни один российский солдат не будет отозван из Крыма”.

По словам Соболева, на сегодняшний день создаются группы из офицерского и генеральского состава, работников спецслужб, которые “разрабатывают целый ряд сценариев, как дальше отрабатывать ситуацию в Крыму”.

“Я думаю, с этим и связана эта короткая пауза. Но сейчас готовятся соответствующие решения, и я думаю, что, как только мы будем готовы, а сессия не закрыта, эти решения будут внесены в сессионный зал”, - добавил депутат.

В то же время на вопрос, будет ли Верховная Рада все же создавать группу для переговоров с РФ, Соболев отметил, что группа все равно будет создаваться, и в нее должны войти по одному представителю от каждой фракции.

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“Где, на какой территории будут происходить эти переговоры, это еще зависит от нашей группы, которая сейчас отбывает в Крым”, - сказал парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Путин поручил Министерству обороны РФ осуществить неожиданную комплексную проверку боеготовности Западного и Центрального военных округов.

Сегодня, 4 марта, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин отдал приказ войскам и соединениям, которые принимали участие в военных учениях, возвращаться в места постоянной дислокации.

В то же время, по информации Государственной пограничной службы Украины, скопление военной техники наблюдается на территории РФ вблизи границы с Харьковской, Луганской и Донецкой областями. Такие данные могут свидетельствовать о подготовке российской стороны к сухопутному вторжению, отмечают пограничники.

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