Соболев увидел в решении Путина о прекращении военных учений начало стабилизации ситуации

Народный депутат от “Батькивщины” Сергей Соболев считает, что решение Президента России Владимира Путина о прекращении военных учений России является “фактором стабилизации ситуации”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

“В результате очень серьезного давления на Президента Путина со стороны мировых лидеров, очень твердой позиции, на которую не рассчитывало российское руководство, твердости наших солдат и офицеров, которые находятся в Крыму, и фактически не позволили себе ни одного акта измены, кроме известного вам изменника, я думаю, что фактически это дало свои первые результаты. И заявление Президента Путина о том, что они прекращают учения на западных своих границах - это первый фактор начала стабилизации ситуации”, - сказал Соболев.

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В то же время он добавил, что “мы прекрасно понимаем, что ни один российский солдат не будет отозван из Крыма”.

По словам Соболева, на сегодняшний день создаются группы из офицерского и генеральского состава, работников спецслужб, которые “разрабатывают целый ряд сценариев, как дальше отрабатывать ситуацию в Крыму”.

“Я думаю, с этим и связана эта короткая пауза. Но сейчас готовятся соответствующие решения, и я думаю, что, как только мы будем готовы, а сессия не закрыта, эти решения будут внесены в сессионный зал”, - добавил депутат.

В то же время на вопрос, будет ли Верховная Рада все же создавать группу для переговоров с РФ, Соболев отметил, что группа все равно будет создаваться, и в нее должны войти по одному представителю от каждой фракции.

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“Где, на какой территории будут происходить эти переговоры, это еще зависит от нашей группы, которая сейчас отбывает в Крым”, - сказал парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Путин поручил Министерству обороны РФ осуществить неожиданную комплексную проверку боеготовности Западного и Центрального военных округов.

Сегодня, 4 марта, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин отдал приказ войскам и соединениям, которые принимали участие в военных учениях, возвращаться в места постоянной дислокации.

В то же время, по информации Государственной пограничной службы Украины, скопление военной техники наблюдается на территории РФ вблизи границы с Харьковской, Луганской и Донецкой областями. Такие данные могут свидетельствовать о подготовке российской стороны к сухопутному вторжению, отмечают пограничники.