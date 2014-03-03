Россия захватила большинство стратегических военных объектов Крыма

Вооруженные российские военнослужащие захватили большинство стратегических военных объектов Крыма. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в автономии.

В последние часы был заблокирован Керченский отряд морских пограничников, напряженная ситуация была в Балаклавском отряде. В целом ситуация на украинском флоте - напряженная. Крымские военные говорят, что главная тактика - не провоцировать хорошо вооруженных россиян. Впрочем в случае нарушений с их стороны, готовы стать на защиту.

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Одновременно попытку российскими военными захватить территорию части отбил отряд морской пехоты в Феодосии и отряд береговых войск в Перевальном. В последнем рядовые крымчане вместе со священниками вступились за военных.

Сейчас в Севастополе находится новоназначенный и.о. командира ВМС Украины Сергей Гайдук для контроля за ситуацией.