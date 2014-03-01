В Евпатории российские военные пытаются захватить зенитно-ракетную часть ВСУ - источник

Как сообщил УНИАН источник, близкий к тактической группе «Крым» Воздушных сил ВСУ, час тому назад 15 вооруженных военнослужащих на грузовом автомобиле вьехали на территорию военного городка, перед этим нейтрализовав наряд контрольно-пропускного пункта.

Нападающие пытаются проникнуть в защищенный командный пункт воинской части, личный состав которого находится за бронированной дверью. Командиру подразделения украинской воинской части российские военнослужащие заявили, что их целью является не завладение оружием, а контроль над защищенным командным пунктом.

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Параллельно на окраине Севастополя люди с белыми повязками на руках подъехали к командному пункту тактической группы «Крым» Воздушных сил Вооруженных сил Украины и требуют на переговоры командира.