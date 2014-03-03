Русские захватили оружие в украинской части в Бельбеке, применяли светошумовые гранаты

Об этом "Украинской правде" рассказал солдат роты охраны части 4515 Роман Береговой.

"Русские приехали сюда трое суток назад. Сначала они заняли дом, где зал обслуживания делегаций, куда прилетали там Янукович и другие. На следующий день заняли помещение, где наши самолеты стояли, потом окружили караул", - рассказал он.

"Сегодня русские штурмовали караул, кидали светошумовые гранаты. Сначала сказали сдавать оружие. Караул отказался. А вечером стали закидывать светошумовыми гранатами. Мы не отвечали, потому что приказа сверху нет", - добавил он.

"Они забрали оружие. У нас не было приказа вступать в бой. Мы не отвечали на провокации. Сдали караул, сдали склады", - добавил Береговой.

"По состоянию на сейчас они заняли почти всю часть. Осталось только административное здание и флаг. Вот мы их сейчас охраняем. Заняли оборону", - сказал он.

При этом Береговой подчеркнул, что командир части и вся часть готовы бороться.