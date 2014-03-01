ГПУ объявила незаконным назначение Аксенова главой Крыма и создание «Беркута»

23:53, 01 марта 2014
Политика
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Генеральная прокуратура предостерегает представителей органов местного самоуправления осознавать суровую ответственность за принятие противоправных решений по территориальной целостности государства.

ГПУ объявила незаконным назначение Аксенова главой Крыма

Об этом заявил в. о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий в заявлении, переданном УНИАН

«Согласно статье 2 Конституции Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной», - подчеркнул Махницкий.

При этом он напомнил о принятии в последние дни незаконных решений Верховной Радой Автономной Республики Крым и отдельными органами местного самоуправления Украины, что создает предпосылки для изменения государственного и административно - территориального устройства Украины.

«В частности, Верховной Радой Автономной Республики Крым 27.02.2014 вопреки Конституции Украины, Конституции Крыма, Законов Украины "О Верховной Раде Автономной Республики Крым» и «О Совете министров Автономной Республики Крым» при отсутствии согласования Президента Украины принято решение о выражении недоверия Совету министров АР Крым и прекращения ее деятельности и о назначении Аксенова С.В. на должность Председателя Совета Министров АР Крым», - напомнил Махницкий.

По его словам, в Автономной Республике Крым, городах Донецке и Севастополе принято противоправные решения о подчинении территориальных подразделений правоохранительных органов Украины местным органам власти и самоуправления, создания местных правоохранительных органов.

«Также вопреки статье 137 Основного Закона Украины принято решение о назначении местного референдума по вопросам государственной самостоятельности Автономной Республики Крым, не относится к полномочиям автономии. В Донецке городским советом 1 марта 2014 также принято решение о проведении референдума о дальнейшей судьбе Донбасса», - констатировал в.о.генпрокурора.

«Для видимости законности таких действий принимаются решения о проведении местных референдумов, несмотря на отсутствие для этого правовых оснований», - отметил Махницкий.

«Также органами самоуправления указанных регионов принимались решения относительно легитимности действующей официальной власти Украины и законов, принимаемых в последнее время Верховной Радой Украины», - говорится в заявлении.

В связи с этим Генеральная прокуратура Украины заявляет, что указанные решения противоречат Конституции и законам Украины, следовательно не создают никаких правовых последствий.

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