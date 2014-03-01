ГПУ объявила незаконным назначение Аксенова главой Крыма и создание «Беркута»

Об этом заявил в. о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий в заявлении, переданном УНИАН

«Согласно статье 2 Конституции Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной», - подчеркнул Махницкий.

При этом он напомнил о принятии в последние дни незаконных решений Верховной Радой Автономной Республики Крым и отдельными органами местного самоуправления Украины, что создает предпосылки для изменения государственного и административно - территориального устройства Украины.

«В частности, Верховной Радой Автономной Республики Крым 27.02.2014 вопреки Конституции Украины, Конституции Крыма, Законов Украины "О Верховной Раде Автономной Республики Крым» и «О Совете министров Автономной Республики Крым» при отсутствии согласования Президента Украины принято решение о выражении недоверия Совету министров АР Крым и прекращения ее деятельности и о назначении Аксенова С.В. на должность Председателя Совета Министров АР Крым», - напомнил Махницкий.

По его словам, в Автономной Республике Крым, городах Донецке и Севастополе принято противоправные решения о подчинении территориальных подразделений правоохранительных органов Украины местным органам власти и самоуправления, создания местных правоохранительных органов.

«Также вопреки статье 137 Основного Закона Украины принято решение о назначении местного референдума по вопросам государственной самостоятельности Автономной Республики Крым, не относится к полномочиям автономии. В Донецке городским советом 1 марта 2014 также принято решение о проведении референдума о дальнейшей судьбе Донбасса», - констатировал в.о.генпрокурора.

«Для видимости законности таких действий принимаются решения о проведении местных референдумов, несмотря на отсутствие для этого правовых оснований», - отметил Махницкий.

«Также органами самоуправления указанных регионов принимались решения относительно легитимности действующей официальной власти Украины и законов, принимаемых в последнее время Верховной Радой Украины», - говорится в заявлении.

В связи с этим Генеральная прокуратура Украины заявляет, что указанные решения противоречат Конституции и законам Украины, следовательно не создают никаких правовых последствий.