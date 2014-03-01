В Балаклаве между российскими солдатами и украинскими пограничниками стоит живой щит из местных жителей

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники Севастопольского отряда Морской охраны продолжают вести переговоры с вооруженным формированиям с целью недопущения кровопролития. Одновременно принимаются все меры по недопущению силового захвата отряда и имущества. Также между контрольно-пропускным пунктом отряда и вооруженной группой людей живым щитом стали жители Балаклавы, ветераны и семьи пограничников и просят не допустить кровопролития», - сказано в сообщении.

Читайте такжеМеджлис заявляет о захвате Кировского военного аэродрома «Представители российской стороны настаивают на освобождении воинской части, не идут на контакт и не представляются. Обстановка напряженная. Государственная пограничная служба Украины принимает все меры по недопущению силового противостояния и призывает всех неравнодушных граждан не быть сторонними наблюдателями и не допустить кровопролития», - отмечает пограничная служба.

По оперативной информации пограничников, из Севастопольской бухты в группу кораблей и катеров Морского отряда, которые по боевой тревоге вышли в территориальные воды Украины, направляются три ракетных катера Черноморского флота России ракетный крейсер «Москва».

Сегодня около 13:00 вооруженные люди в форме спецназа в количестве около 300 человек в полной боевой экипировке предприняли попытку захвата Севастопольского отряда Морской охраны. Старший этой группы заявил, что имеет приказ министра обороны России занять морскую часть.