НАТО призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины
20:00, 01 марта 2014Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом он написал в своем Твиттере.
«Россия должна уважать суверенитет Украины, территориальную целостность, границы, в том числе это касается движения российских войск в Украине», - сообщил он и добавил, что «срочно нужна деэскалация (ситуации) в Крыму. Союзники по НАТО должны продолжать тесную координацию», - отметил глава НАТО.
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