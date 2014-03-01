НАТО призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины

Об этом он написал в своем Твиттере.

«Россия должна уважать суверенитет Украины, территориальную целостность, границы, в том числе это касается движения российских войск в Украине», - сообщил он и добавил, что «срочно нужна деэскалация (ситуации) в Крыму. Союзники по НАТО должны продолжать тесную координацию», - отметил глава НАТО.