НАТО призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины

20:00, 01 марта 2014
Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом он написал в своем Твиттере.

«Россия должна уважать суверенитет Украины, территориальную целостность, границы, в том числе это касается движения российских войск в Украине», - сообщил он и добавил, что «срочно нужна деэскалация (ситуации) в Крыму. Союзники по НАТО должны продолжать тесную координацию», - отметил глава НАТО.

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