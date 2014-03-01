Спецпосланник ООН решил не ехать в Крым

"После консультаций в Совете безопасности Организации Объединенных Наций вчера генеральный секретарь просил меня отправиться в Крым в качестве части моей миссии по установлению фактов. Я установил контакт с властями Автономной Республики Крым и пришел к выводу, что посещение Крым сегодня не представляется возможным. Поэтому я отправляюсь в Женеву, где я буду завтра информировать генерального секретаря о моей миссии и советоваться с ним о последующих шагах", - говорится в заявлении, передает РБК-Украина.

Он призвал всех воздерживаться от каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и без того напряженной обстановке в Украине.