Совет Федерации РФ: Янукович поддерживает обращение Крыма к России о помощи
17:17, 01 марта 2014Политика
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По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в Совет Федерации поступило заявление Януковича.
Янукович поддерживает обращение Крыма к России о помощи - Совет Федерации РФ
Президент Украины Виктор Янукович поддерживает обращение Крыма к России о помощи, пишет ИТАР-ТАСС.
Об этом сообщил сегодня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сославшись на заявление Януковича, поступившее в Совет Федерации.
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