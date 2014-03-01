Совет Федерации РФ: Янукович поддерживает обращение Крыма к России о помощи

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в Совет Федерации поступило заявление Януковича.

Президент Украины Виктор Янукович поддерживает обращение Крыма к России о помощи, пишет ИТАР-ТАСС. Об этом сообщил сегодня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сославшись на заявление Януковича, поступившее в Совет Федерации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter