Совет Федерации РФ: Янукович поддерживает обращение Крыма к России о помощи

17:17, 01 марта 2014
Политика
5 0

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в Совет Федерации поступило заявление Януковича.

Янукович поддерживает обращение Крыма к России о помощи - Совет Федерации РФ

Президент Украины Виктор Янукович поддерживает обращение Крыма к России о помощи, пишет ИТАР-ТАСС.

Об этом сообщил сегодня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сославшись на заявление Януковича, поступившее в Совет Федерации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter