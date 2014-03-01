Керри уверяет, что США будут стоять на страже интересов Украины

Государственный секретарь США Джон Керри заверяет, что Америка будет стоять на страже интересов Украины.

Об этом шла речь сегодня во время телефонного разговора председателя Верховной Рады, исполняющего обязанности Президента Украины Александра Турчинова с Госсекретарем США, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Стороны обсудили события, которые разворачиваются в Крыму, и попытки военной агрессии со стороны Российской Федерации.

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"Мы расцениваем такое поведение как прямую агрессию в отношении суверенитета Украины", - заявил Турчинов, отметив, что рассчитывает на помощь в разрешении этого конфликта от стратегических партнеров нашего государства.

Госсекретарь США заверил в том, что "Америка всегда стояла и будет стоять на страже интересов суверенных государств и выступать в защиту демократии и свободы в Украине".