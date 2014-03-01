Крымская милиция опровергает информацию о попытке захвата здания ГУМВД в АРК

Крымская милиция заявляет, что информация о попытке захвата здания Главного управления МВД Украины в Автономной Республики Крым не соответствует действительности.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью ГУМВД Украины в АР Крым.

В частности, как отметили в милиции, «на отдельных интернет-сайтах появилась информация со ссылкой на МИД РФ о том, что в ночь на 1 марта неизвестными вооруженными людьми, направленными из Киева, якобы была предпринята попытка захвата здания Министерства внутренних дел Автономной Республики Крым. В результате вероломной провокации есть пострадавшие».

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В связи с этим в крымской милиции официально заявили, что «эта информация полностью не соответствует действительности. В ночь на 1 марта с.г. попыток захвата и блокирования здания ГУМВД Украины в АР Крым не было, никакой стрельбы, никаких вооруженных столкновений не было, соответственно пострадавших нет».

В настоящее время и.о. начальника Главного управления Игорь Авруцький находится на рабочем месте, сотрудники аппарата Главного управления несут службу в штатном режиме, говорится в сообщении.