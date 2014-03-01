В Донецке с ОГА сорвали флаг Украины и водрузили флаг России. Милиция перешла на сторону «народа»

Как передает корреспондент УНИАН, во время митинга сторонников России на площади им. Ленина ликующая многотысячная толпа избрала «народным губернатором» Павла Губарева, который называет себя командиром так называемого «Народного ополчения Донбасса».

Он, ратуя за присоединение Донбасса к России, заявил, что жители Донецкого региона не должны подчиняться нынешнему председателю Донецкой ОГА Андрею Шишацкому, «предавшему народ Донбасса» и принявшему новую власть в Киеве.

Также «силовики должны подчиниться новому губернатору до выборов», заявил Губарев, имея ввиду себя.

Многотысячная толпа митингующих окружила здание Донецкой облгосадминистрации, не стала слушать ни Шишацкого, ни мэра Донецка Александра Лукьянченко.

Под крики митингующих «Молодцы!» и «Россия!» был сорван флаг Украины.

Кроме того люди скандировали: "Донбасс!", "Референдум!", "Бандера не пройдет!", "Донецк – русский город!".

Также, как сообщает издание zadonbass.org, митингующие требовали, чтобы к ним вышел губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий. Они требуют от областных властей неподчинения киевским властям, неперечисления налогов и сборов в общегосударственный бюджет и референдум о федерализации.

К митингующим возле здания Донецкой облгосадминистрации вышел начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Роман Романов.

Он объявил митингующим о том, что теперь милиция региона подчиняется народу.

Как сообщалось ранее, сегодня в 12.00 возле Донецкой ОГА начался митинг в поддержку конституционных прав сотрудников спецподразделения милиции «Беркут». Также митингующие на донецкой площади Ленина высказали поддержку Харькову, Крыму, а также другим регионам юго-востока, где уже потребовали федерализации.

Около часа назад митингующие предприняли некую попытку штурма ОГА. Но сейчас они просто стоят у здания и блокируют его.