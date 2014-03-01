Госпогранслужба: около 300 вооруженных людей пытаются захватить Севастопольский отряд

Государственная пограничная служба Украины заявляет, что около 300 человек в боевой экипировке пытаются захватить Севастопольский отряд Морской охраны.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пограничного ведомства.

Как сообщили в пограничной службе, колонна вооруженных людей в форме спецназа приблизительно на 10 автомобилях в количестве 300 человек в полной боевой экипировке осуществляют попытку целевого захвата Севастопольского отряда Морской охраны. Старший этой группы заявил, что имеет приказ министра обороны России занять морскую часть.

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Государственная пограничная служба Украины принимает исключительные меры для недопущения захвата территории отряда Морской охраны и корабельно-катерного состава. Все корабли по сигналу боевой тревоги выходят в море, подчеркивается в сообщении.

Руководство Государственной пограничной службы Украины заявляет, что будет действовать в соответствии с требованиями законодательства Украины.