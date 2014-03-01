Политолог считает, что ПР неформально входит в коалицию в парламенте

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Регионалы принимают участие в коалиции скорее неформально. Формально коалиция предыдущих оппозиционеров, майдановцев с предыдущими противниками не будет восприниматься на Майдане. Поэтому нашли хитрый вариант - скрытую коалицию. Формально - коалиция не включает в себя всех депутатов Рады, однако за принятие решений голосует значительно большее число депутатов, чем состоят в коалиции", - сказал Фесенко.

По мнению эксперта, свидетельством этого является голосование за утверждение кандидатуры лидера "Батькивщина" Арсения Яценюка на должность премьер-министра, когда за его назначение проголосовали 371 депутат при заявленных 250 депутатах в коалиции.

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Фесенко считает, что такое поведение депутатов от ПР может быть страховкой, которая уменьшает риски ответственности перед новой властью. "Ситуация с тем же Шуфричем. Думаю, многие вспомнили его давние дружеские отношения с Юлией Тимошенко, по крайней мере, такие слухи будут снова ходить. И конструктивная позиция Шуфрича, который якобы в оппозиции теперь свидетельствует о том, что в парламенте появилась скрытая схема", - сказал он.

В то же время, по словам эксперта, такие действия могут иметь негативное влияние на рейтинг ПР или на электроальную поддержку партии по результатам как внеочередных выборов президента, так и возможных досрочных выборов Верховной Рады.

Напомним, 27 февраля фракции Верховной Рады "Батькивщина", УДАР, "Свобода", а также депутатские группы "Экономическое развитие" и "Суверенная европейская Украина" и отдельные депутаты сформировали коалицию в парламенте.

Ранее Яценюк выступал против участия ПР в коалиции.