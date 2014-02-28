Австрия заблокирует счета Януковича и 17 бывших украинских чиновников

Австрия заблокирует счета экс-президента Украины Виктора Януковича и 17 бывших украинских чиновников.

Список бывших украинских чиновников обнародовало австрийское издание Die Presse. В список попали: Виктор Янукович, Александр Янукович, Николай Азаров, Андрей Клюев, Виталий Захарченко, Сергей Арбузов, Михаил Добкин, Геннадий Кернес, Александр Клименко, Валерий Коряк (руководитель киевской милиции), Елена Лукаш, Александр Попов, Виктор Пшонка, Станислав Шуляк (командующий ВВ МВД), Владимир Сивкович, Александр Якименко, Юрий Иванющенко, Эдуард Ставицкий.

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