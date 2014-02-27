Неизвестные с оружием заблокировали въезды в аэропорт "Бельбек" в Севастополе - источник
23:39, 27 февраля 2014Политика
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Около полутора десятка военных грузовиков с неизвестными вооруженными бойцами заблокировали аэропорт Бельбек возле Севастополя.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
Собеседник агентства отметил, что "неизвестные люди в военной форме с оружием заблокировали и так называемый "Гостевой домик", в котором, начиная со времен Михаила Горбачева (первый и единственный президент СССР), останавливались высокопоставленные чиновники".
При этом источник не смог выяснить, на каких основаниях въезды в аэропорт заблокированы, поскольку лица, которые блокируют дорогу, не отвечают на вопросы.
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