Неизвестные с оружием заблокировали въезды в аэропорт "Бельбек" в Севастополе - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что "неизвестные люди в военной форме с оружием заблокировали и так называемый "Гостевой домик", в котором, начиная со времен Михаила Горбачева (первый и единственный президент СССР), останавливались высокопоставленные чиновники".

При этом источник не смог выяснить, на каких основаниях въезды в аэропорт заблокированы, поскольку лица, которые блокируют дорогу, не отвечают на вопросы.