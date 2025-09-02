Артистка также рассекретила специальность, которую выбрал для себя Вениамин.

Известная украинская певица Тина Кароль рассказала о своем 16-летнем сыне Вениамине.

Не секрет, что парень учится за границей, однако сейчас приехал в Украину. По словам артистки, она всю жизнь инвестировала в его образование и радуется успехам сына.

"Всю свою жизнь я инвестировала в своего ребенка, в его обучение, потому что я уверена, что умные дети - это есть будущее, это умное будущее, устойчивое будущее Украины в целом. Ему же сейчас 16, в этом году будет 17. Он выглядит очень взрослым, потому что с раннего возраста ему пришлось принять, что он один в семье мужчина. Я ему за это говорю всегда и он так и это и воспринимает", - отметила Тина в проекте "Тур зірками".

Кароль также призналась, какую специальность выбрал для себя Вениамин.

"Он выбрал для себя специализацию и это будет политология, экономика и бизнес. Он умный мальчик все так, как я хотела. Он очень тихий, скромный, не мажор. А уехал он еще, когда был 2014 год. Во-первых, и ситуация была сложная, и война началась. И я хорошо понимала, что это только начало. И еще я очень не хотела, чтобы он рос как-то по-мажорски. Хотела, чтобы он был приземленным ребенком максимально. На сегодня он владеет английским, французским, испанским, украинским", - подчеркнула исполнительница.

