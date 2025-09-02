До 12-13 сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды.

Во второй половине сентября ожидается постепенное снижение температуры, в частности с северо-восточной части страны. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о том, когда погода станет более осенней, будет это постепенно или резко, когда начнутся дожди и похолодание, он отметил, что по прогнозам синоптиков, до 12-13 сентября будет удерживаться антициклональный характер погоды.

"И уже во второй половине месяца... Можем ожидать постепенное, не резкое, а именно постепенное снижение температуры. В частности с северо-восточной части, и так, можно сказать, по диагонали, будет она снижаться. То есть постепенное такое снижение у нас будет", - отметил синоптик.

Относительно осадков Семилит отметил, что осень - более переходный период года, поэтому синоптические процессы - изменчивы. "Атмосфера не стоит на месте, а постоянно меняется. Из-за чего может к нам доходить как прохладная воздушная масса из Атлантики, принося прохладу, так и влагу, или это могут доходить воздушные массы из южных широт, то есть такие более тропические, принося более теплые значения температуры к нам", - рассказал Семилит.

Погода в Украине - когда жара ослабнет

Как сообщалось, по данным синоптика Игоря Кибальчича, совсем скоро в Украине ожидается похолодание. По его словам, теплая летняя погода продлится чуть больше недели, а уже ближе к 10 сентября начнется небольшое похолодание.

В ближайшие же дни, по прогнозу Кибальчича, ночью в Украине будет +12...+18 градусов, а на юге и местами в западных регионах в отдельные дни +19...+21 градус тепла. Днем столбики термометров покажут +26...+32 градуса, а на востоке, юге и юго-западе жара усилится до +32...+37 градусов.

