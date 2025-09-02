Пентагон ограничивает удары Украины по России, подрывая позиции президента США.

Президент США Дональд Трамп сталкивается не только с неуступчивостью Владимира Путина в отношении Украины, но и с внутренним сопротивлением в собственной администрации. Пентагон в течение последних месяцев незаметно запрещал Украине использовать американские баллистические и британские крылатые ракеты для ударов по целям в России - фактически вернув политику времен Джо Байдена.

Об этом пишут старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери и заместитель директора программы по вопросам России в фонде Джон Гарди в колонке для The Wall Street Journal.

Неизвестно, одобрял ли Трамп решение об ограничении украинских ударов по целям в РФ. В то же время подобные действия уже становились неожиданностью для Белого дома: в июле Пентагон временно остановил поставки критически важного оружия Киеву, которые президенту пришлось лично восстанавливать.

"Как отметил президент (Трамп - УНИАН), Украине "очень трудно" победить неспровоцированное вторжение России, если Киеву не позволят нанести ответный удар. Развязав Киеву руки, Трамп может помочь заставить Москву сесть за стол переговоров", - пишут авторы.

Аналитики отмечают, что ограничения Пентагона снижают эффективность новых американских ракет ERAM, которые США готовятся поставить в рамках пакета вооружений на 850 млн долларов. Несмотря на дальность полета до 450 км, они не смогут в полной мере уничтожать ключевые военные объекты России.

Тем временем Москва продолжает настаивать на ультимативных условиях: выводе украинских войск с Донбасса и уступках, которые сделали бы Украину уязвимой для будущих атак. Киев эти требования отверг.

Эксперты считают, что только усиленное военное и экономическое давление может заставить Путина сесть за стол переговоров. Для этого, отмечают они, Трампу нужно, чтобы "каждый член его администрации, включая Пентагон, действовал в одном направлении".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп вскоре выступит с важным заявлением, сообщает пресс-служба Белого дома. Выступление запланировано на 21:00 по киевскому времени, однако его содержание пока держат в тайне.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает новые ограничения против России в связи с усилением обстрелов украинских городов российскими войсками.

