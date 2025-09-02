В тройку лидеров вошли Toyota, BYD и Renault.

В августе украинцы приобрели около 6,8 тысячи новых легковушек. Об этом сообщает портал "УкрАвтопром".

По сравнению с прошлым годом количество автомобилей уменьшилось на 16%. Если же сравнивать с июлем 2025-го, то спрос на новые авто увеличился на 5%.

Наиболее популярным брендом на автомобильном рынке стала Toyota. Сразу за ней следуют BYD и Renault, а замыкает десятку лидеров Audi. Бестселлером месяца стал компактный кроссовер Renault Duster, который традиционно пользуется бешеной популярностью в Украине.

Видео дня

ТОП-10 автобрендов августа:

Toyota - 999 единиц;

BYD - 860;

Renault - 529;

Volkswagen - 527; Volkswagen - 527;

Škoda - 407;

Hyundai - 393;

BMW - 337;

Honda - 328;

Suzuki - 231;

Audi - 225.

Всего с начала года в Украине зарегистрировали 46 тысяч новых легковых авто - на 3% меньше чем в прошлом году.

Автомобильный рынок - последние новости

Напомним, ранее стало известно, что китайский авторынок, который является крупнейшим в мире, продемонстрировал в этом году рост на 9%. Всего было продано почти 13 миллионов авто. Наиболее популярной моделью стал BYD Song. Также в тройку лидеров вошли Geely Xingyuan и Tesla Model Y.

Также сообщалось, что более 90% новых электрических авто в этом году было завезено в Украину из Китая. На втором месте оказалась Япония, тогда как третье заняла Германия. Если говорить о подержанных электромобилях, то здесь лидерами оказались США.

Вас также могут заинтересовать новости: