В августе украинцы приобрели около 6,8 тысячи новых легковушек. Об этом сообщает портал "УкрАвтопром".
По сравнению с прошлым годом количество автомобилей уменьшилось на 16%. Если же сравнивать с июлем 2025-го, то спрос на новые авто увеличился на 5%.
Наиболее популярным брендом на автомобильном рынке стала Toyota. Сразу за ней следуют BYD и Renault, а замыкает десятку лидеров Audi. Бестселлером месяца стал компактный кроссовер Renault Duster, который традиционно пользуется бешеной популярностью в Украине.
ТОП-10 автобрендов августа:
- Toyota - 999 единиц;
- BYD - 860;
- Renault - 529;
- Volkswagen - 527;
- Škoda - 407;
- Hyundai - 393;
- BMW - 337;
- Honda - 328;
- Suzuki - 231;
- Audi - 225.
Всего с начала года в Украине зарегистрировали 46 тысяч новых легковых авто - на 3% меньше чем в прошлом году.
Автомобильный рынок - последние новости
Напомним, ранее стало известно, что китайский авторынок, который является крупнейшим в мире, продемонстрировал в этом году рост на 9%. Всего было продано почти 13 миллионов авто. Наиболее популярной моделью стал BYD Song. Также в тройку лидеров вошли Geely Xingyuan и Tesla Model Y.
Также сообщалось, что более 90% новых электрических авто в этом году было завезено в Украину из Китая. На втором месте оказалась Япония, тогда как третье заняла Германия. Если говорить о подержанных электромобилях, то здесь лидерами оказались США.