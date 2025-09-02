Частные дома действительно стоят просто посреди газона.

Каждый, кто смотрел американские фильмы, замечал, что жители частных домов в США практически никогда не строят заборы вокруг своей недвижимости. Чаще всего дома просто стоят посреди газона, окруженные лишь кустарниками. Узнайте, почему американцы не используют заборы и связано ли это с законом.

Можно ли ставить забор в США по закону

Прежде всего стоит отметить, что отсутствие заборов вокруг частных домов в США - это не стопроцентное правило. Есть недвижимость огражденная, но ее меньше, чем той, что никак не скрыта от посторонних глаз. Конечно, какая-нибудь вилла в Голливуда, находящаяся в собственности селебрити, скорее всего, будет ограждена высоким забором с камерами видеонаблюдения. Однако большая часть "одноэтажной Америки" действительно такая - одиноко стоящая посреди газона. В таких домах если и ставят забор, то невысокий, из штакетника, и за заднем дворе, ограждая детскую площадку, небольшой огород или бассейн.

Такой вид удивляет и заинтересовывает, ведь в Украине забор для частного дома - дело не только привычное, но и абсолютно необходимое. Более того, люди стараются построить его как можно выше, чтобы никто из прохожих и соседей не смог заглянуть внутрь частной собственности. В Штатах все иначе.

Правила ассоциации домовладельцев

В Америке все дома, хоть и частные, но находятся под управлением различных ассоциаций домовладельцев. Это как кооператив, только в более широком социальном и более серьезном юридическом смысле. В правилах, описанных той или иной ассоциацией, сказано, как должен выглядеть приусадебный участок, его ограждение, даже сам дом. Бывает, что для жильцов делают исключения, например, если люди заводят собаку или ставят на дереве перед домом домик для детей, но в целом, правила обязаны соблюдать все.

Дороговизна строительных работ и размеры участка

Кроме того, построить добротный высокий забор - удовольствие недешевое, а американцы все-таки довольно практичные люди, не желающие тратить деньги просто так. К тому же, массивное ограждение "съедает" львиную долю пространства, что очень неудобно на небольших участках. Если уж частный дом соединен с гаражом, а такое встречается практически всегда, то открывать сначала ворота забора, а потом ворота гаража - это долго и неудобно.

Пожарная безопасность

Еще одна причина, почему в США высокие заборы запрещены - нормы пожарной безопасности. Большая часть домов в Америке - каркасные постройки, которые легко могут воспламениться. Если это произойдет, жители дома должны быстро покинуть помещение, а тратить драгоценное время на открывание ворот - непозволительная роскошь, которая может стоить жизни. Дополнительно стоит учитывать, что нельзя допустить никаких препятствий для пожарной машины - спасатели обязаны подъехать максимально близко к эпицентру возгорания, чтобы потушить пожар. Забор может стать проблемой и не позволит быстро решить чрезвычайную ситуацию.

Религия

Большинство американцев - католики, однако и протестанты, и мормоны, и приверженцы всех остальных конфессий живут по законам Библии. Один из них гласит, что жить нужно так, чтобы нечего было скрывать. Отсюда и традиция - не ставить никаких заборов. Американцы не привыкли что либо скрывать от соседей, к тому же, они знают, что к ним в дом никто не проберется благодаря законам о защите частной собственности. Если даже такое случится, то в каком-нибудь Техасе любой домовладелец имеет право воспользоваться ружьем.

