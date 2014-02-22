Майдан салютом встретил информацию о якобы отставке Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию объявили со сцены Майдана.

Майдан радостно встретил эту новость выкриками: "Победа!" и салютом.

Как сообщал УНИАН, только что народных депутатов срочно созвали в сессионный зал Верховной Рады, поскольку перерыв должен был продолжаться до 16 часов.

Депутаты говорят о том, что должно быть "важное заявление", потому что Янукович якобы подал в отставку.