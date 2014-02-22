Майдан салютом встретил информацию о якобы отставке Януковича
15:23, 22 февраля 2014Политика
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Майдан салютом встретил информацию о якобы добровольной отставке Виктора Януковича с поста Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию объявили со сцены Майдана.
Майдан радостно встретил эту новость выкриками: "Победа!" и салютом.
Как сообщал УНИАН, только что народных депутатов срочно созвали в сессионный зал Верховной Рады, поскольку перерыв должен был продолжаться до 16 часов.
Депутаты говорят о том, что должно быть "важное заявление", потому что Янукович якобы подал в отставку.
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