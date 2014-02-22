Депутат: есть вероятность, что Янукович в Харькове встретится с Тимошенко

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат от "Батькивщины" Владимир Полочанинов.

По его словам, несмотря на то, что на съезде могут быть озвучены сепаратистские настроения, вряд ли они получат поддержку как главы государства, так и маститых регионалов.

"Тем более, руководитель СБУ (кстати, человек не от оппозиции), давно заявил, что такие вещи (сепаратизм - УНИАН) будут сразу пресекаться", - сказал депутат.

В то же время, он напомнил, что недавно экс-премьер Юлия Тимошенко заявила, что готова стать субъектом переговоров между властью и оппозицией и дать личные гарантии безопасности президенту и его семье в случае его ухода из власти.

"Я, возможно, выскажу нестандартное предоложение. Может быть, даже провокационное. НедавноТимошенко пообещала президенту гарантии безопасности, в случае его ухода из власти. Учитывая принятые 21 февраля Верховной Радой законы, возможно, он поехал их получить?", - сказал парламентарий.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в субботу, 22 февраля, пройдет съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей Украины и АР Крым.