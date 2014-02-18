На Майдане находится около 20 тысяч человек

На Майдане находятся около 20 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы Внутренних войск МВД стоят кордоном возле полуразобранной баррикады на улице Институтской и на холме вдоль Октябрьского дворца.

Вдоль склона демонстранты установили колючую проволоку.

На улице Институтской находятся около 2 тысяч человек.

Кордон демонстрантов находится на уровне Монумента Независимости .

Правоохранители начали транслировать в громкоговоритель призывы к митингующим не провоцировать Внутренние войска и «Беркут».

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Также кордон Внутренних войск стоит на улице Крещатик со стороны Европейской площади.

Митингующие разбирают брусчатку на Майдане и складывают в небольшие кучи на случай атаки «Беркута».

Сейчас митингующие не прибегают к активным действиям.