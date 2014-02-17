Прокуратура Днепропетровской области закрыла три уголовных дела по фактам массовых беспорядков

На Днепропетровщине закрыто три уголовных дела по фактам массовых беспорядков / dp.vgorode.ua

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, производство закрыто на выполнение требований Закона Украины «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания в связи с событиями, имевшими место во время проведения мирных собраний».

Кроме того, согласно сообщению, процессуальными руководителями прокуратуры направлено для рассмотрения в суды ходатайство об освобождении 28 человек от уголовной ответственности, которым было сообщено о подозрении в участии в массовых беспорядках и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 294 и ст. 348 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в период с 26 по 30 января т.г. в Днепропетровской области были задержаны 43 человека по подозрению в участии в массовых беспорядках у здания Днепропетровской облгосадминистрации . Из них 26 человек по решению суда были арестованы.