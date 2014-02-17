Черкасская прокуратура просит освободить от уголовной ответственности 66 подозреваемых в беспорядках

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, на выполнение Закона Украины «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний», в Сосновский райсуд Черкасс прокурором внесены ходатайства об освобождении 66 подозреваемых в совершении 23 и 27 января 2014 года массовых беспорядков и захвате Черкасской облгосадминистрации от уголовной ответственности. Сейчас ходатайства рассматриваются в суде.

Читайте такжеЗакон об амнистии вступает в силу с 17 февраля - генпрокурорКак сообщал УНИАН, в Черкассах вечером 23 января активисты пытались захватить помещение Черкасской облгосадминистрации, однако им помешали правоохранители. Следственным отделом Сосновского РО в м. Черкассы УМВД в Черкасской области зарегистрированы уголовные производства, предусмотренных ч.1 ст.294, ч.2 ст.341 (массовые беспорядки, захват государственных зданий) Уголовного кодекса Украины, по факту массовых беспорядков и блокировки 23 января админздания Черкасской ОГА. За штурм Дома советов милиция задержала и арестовала 48 активистов.

27 января ночью неизвестные лица провели вторую попытку захвата здания Черкасской ОГА. Перед этим на Соборную площадь приехали участники столичного Автомайдана. На защиту здания выбежали бойцы «Беркута», которые разогнали активистов Автомайдана и задержали 12 человек.

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка 16 февраля 2014 года сообщил о введении в действие с 17 февраля Закона Украины «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний», который предусматривает освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших в период с 27 декабря 2013 года по 2 февраля 2014 года преступления, предусмотренные статьей 1 настоящего Закона, закрытие соответствующих уголовных производств, а также освобождение от административной ответственности лиц, к которым применен административный арест.