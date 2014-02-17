В Крыму за атаку на сайт Партии регионов хакера приговорили к 4 годам условно

Киевский районный суд Симферополя в понедельник, 17 февраля, приговорил ИТ-специалиста, обвинявшегося в блокировании работы сайта крымской организации Партии регионов, к четырем годам лишения свободы условно.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Это – первый в Крыму приговор за киберпреступление.

Сетевая атака, которая была подкреплена поддельным обращением главы крымского правительства Анатолия Могилева, была совершена во время последней избирательной кампании. В ней подозревали 32-летнего жителя Киева. Он обвинялся по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса - организация несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и автоматизированных систем.

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«Обвиняемый осужден к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в сфере ИТ-технологий на три года. Наказание применено условно. Теперь приговор изучает прокуратура – ведь она настаивала на реальном наказании», - рассказал УНИАН представитель надзорного ведомства.