Кличко заявляет, что не имеет вида на жительство в Германии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Да, действительно, у меня было право на проживание в Европе. На сегодняшний день такого права у меня нет. С момента провозглашения я был гражданином Украины и на сегодняшний день таковым являюсь. Вида на жительство в Германии у меня нет», - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что не понимает, почему необходимо через суд требовать информацию о высшей награде Германии.

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«Помимо высшей награды Германии, я также удостоен подобной и в Украине. Эти награды я получил благодаря своей общественной деятельности. Я – посол ЮНЭСКО, а это уже мировая общественная деятельность, связанная с образованием для нуждающихся детей. Оправдываться мне не в чем. Это публичная информация. Для чего ее требуют через суд, я не понимаю», - сказал Кличко.

По данным ряда СМИ, Полтавский окружной административный суд обязал Кличко предоставить информацию о получении ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».