Кличко заявил, что идет в Президенты Украины
Лидер фракции УДАР Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться в Президенты Украины на выборах 2015 года
“Чтобы положить конец всяческим домыслам и попыткам расправиться со мной, как с возможным кандидатом, я хочу заявить: я баллотируюсь в Президенты”, - сказал Кличко.
Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление Кличко сделал с трибуны парламента.
Он также заметил, что события, которые в настоящее время происходят вокруг него, все провокации направлены против него, как против соперника действующего Президента Украины Виктора Януковича.
“Сегодня изменениями в Налоговый кодекс власть пытается уничтожить своих политических конкурентов. Они тихонько спрятали поправку в кодекс, которая имеет абсолютно политическое содержание и направлена лично против меня как вероятного кандидата в Президенты”, - сказал Кличко.
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“Я честно в СМИ сказал, что имею право на проживание в Германии. Но это не является нарушением украинского законодательства и моего украинского гражданства. Я гражданин Украины с момента провозглашения независимости нашего государства и всегда им буду”, - подчеркнул депутат.
Он также добавил, что сейчас, пытаясь не допустить его к участию в президентских выборах через статью в Налоговом кодексе, его фактически пытаются лишить гражданства Украины.
Кроме того, Кличко подчеркнул, что власть осуществляет против него провокации. В частности, по его словам, речь идет об информации о якобы получении его братом другого гражданства, также раздаются листовки с ложной информацией.
Кличко высказал мнение, что Партия регионов провоцирует оппозицию на блокирование парламента. Однако, по его словам, парламент все равно будет работать.