Посол КНР опроверг слова Сикорского об условиях инвестиций в украинскую экономику

"Из того, что знаю, власти Китая во время визита Президента Януковича заявили, что их страна заинтересована инвестировать в украинский аграрный сектор, но при условии подписания Соглашения об ассоциации", - сообщил 30 января министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Читайте такжеПосол Китая не подтвердил, что условием для инвестиций в Украину является ассоциация с ЕСПо словам главы внешнеполитического ведомства Польши, такое условие Китай объясняется стремлением лучше защитить свои инвестиции, сообщает РБК-Украина.

Ранее, 6 декабря, подобную информацию озвучил лидер ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк. «Китай четко заявил, что инвестиции в Украину могут прийти только в одном случае - если Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, если в Украине будут четкие правила. Китай - это страна, которая хочет работать по правилам, а эти правила прописаны в Соглашении об ассоциации с ЕС», - заявил он.

Однако посол Китая дал твердо понять, что сообщение польского МИД не соответствует действительности.

Читайте такжеКитай будет инвестировать в Украину при условии ее ассоциации с Евросоюзом - МИД Польши«У меня остались сомнения на счет правдивости или правильности ссылки на слова Сикорского. Может быть, эти сомнения в правильности перевода его слов», - заявил посол КНР в Украине Чжан Си Юнь, который, по его словам, лично присутствовал на декабрьских встречах высшего уровня между руководством КНР и Украины.

Он подчеркнул, что конкретные проекты сотрудничества между странами являются взаимовыгодными и осуществляются исключительно в двустороннем формате, а сотрудничество между странами проводится с учетом высокого уровня стратегического партнерства, а также взаимной выгоды конкретных проектов данного сотрудничества.

Как известно, 5 января в Пекине лидер КНР Си Цзиньпин и президент Украины Виктор Янукович подписали ряд документов относительно экономического сотрудничества. По словам главы украинского государства, подписанные документы могут обеспечить китайские инвестиции в размере $8 млрд.