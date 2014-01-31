Янукович одобрил отмену «законов 16 января»

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, 28 января Верховная Рада отменила 9 из 11 законов, принятых 16 января. За отмену законов проголосовал 361 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Читайте такжеКлюев повез законы на подпись Януковичу - СМИТак, признаны утратившими силу законы Украины, принятые 16 января 2014 года.

Закон Украины от 16.01.2014 № 72-VII «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан» (Голос Украины, 2014 г., № 10);

Читайте такжеСША: Янукович может отменить законы 16 января, находясь на больничномЗакон Украины от 16.01.2014 № 722-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за совершение административных правонарушений во время проведения футбольных матчей» (Голос Украины, 2014 г., № 10);

Закон Украины от 16.01.2014 № 723-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме» (Голос Украины, 2014 г., № 10);

Закон Украины от 16.01.2014 № 724-VII «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины» (Голос Украины, 2014 г., № 10);

Закон Украины от 16.01.2014 № 725-VII «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно заочного уголовного производства» (Голос Украины, 2014 г., № 10);

Закон Украины от 16.01.2014 № 726-VII «О внесении изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» об отсрочке вступления в силу положений пункта 6 раздела VI «Заключительные и переходные положения» (Голос Украины, 2014 г., № 10);

Закон Украины от 16.01.2014 № 727-VII «О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от налога на добавленную стоимости операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа» (Голос Украины, 2014 г., № 10);

Закон Украины от 16.01.2014 № 728-VII «О внесении изменений в статью 297 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за осквернение или разрушение памятников, сооруженных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев)» (Голос Украины, 2014 г., № 10);

Закон Украины от 16.01.2014 № 729-VII «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма» (Голос Украины, 2014 г., № 10).

Одновременно остались действующими принятые 16 января Закон № 731- VII «О внесении изменений в Закон Украины « Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания в связи с событиями, имевшими место во время проведения мирных собраний» и Закон № 719-VII « О Государственный бюджет Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ приняли 11 законов, в том числе закон о госбюджете.

Сегодня ВР отменила 9 законов - в частности те, что были одобрены поднятием рук и вызвали возмущение в обществе.

Затем Верховная Рада Украины пакетом приняла четыре закона взамен четырех отмененных "законов 16 января". В этот пакет законов вошли:

закон № 4037 о внесении изменений в статью 297 Уголовного кодекса Украины (относительно ответственности за осквернение или разрушение памятников, сооруженных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев);

закон № 4038 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма;

закон № 4039 о внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от налога на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа;

закон № 4030 о внесении изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» (об отсрочке вступления в силу положений пункта 6 раздела VI « Заключительные и переходные положения »).