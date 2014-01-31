Янукович одобрил отмену «законов 16 января»
Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, принятый Верховной Радой 28 января, которым отменяются «законы 16 января».
Об этом сообщает официальный сайт Президента.
Как сообщал УНИАН, 28 января Верховная Рада отменила 9 из 11 законов, принятых 16 января. За отмену законов проголосовал 361 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.
Читайте такжеКлюев повез законы на подпись Януковичу - СМИТак, признаны утратившими силу законы Украины, принятые 16 января 2014 года.
Закон Украины от 16.01.2014 № 72-VII «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан» (Голос Украины, 2014 г., № 10);
Читайте такжеСША: Янукович может отменить законы 16 января, находясь на больничномЗакон Украины от 16.01.2014 № 722-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за совершение административных правонарушений во время проведения футбольных матчей» (Голос Украины, 2014 г., № 10);
Закон Украины от 16.01.2014 № 723-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме» (Голос Украины, 2014 г., № 10);
Закон Украины от 16.01.2014 № 724-VII «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины» (Голос Украины, 2014 г., № 10);
Закон Украины от 16.01.2014 № 725-VII «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно заочного уголовного производства» (Голос Украины, 2014 г., № 10);
Закон Украины от 16.01.2014 № 726-VII «О внесении изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» об отсрочке вступления в силу положений пункта 6 раздела VI «Заключительные и переходные положения» (Голос Украины, 2014 г., № 10);
Закон Украины от 16.01.2014 № 727-VII «О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от налога на добавленную стоимости операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа» (Голос Украины, 2014 г., № 10);
Закон Украины от 16.01.2014 № 728-VII «О внесении изменений в статью 297 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за осквернение или разрушение памятников, сооруженных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев)» (Голос Украины, 2014 г., № 10);
Закон Украины от 16.01.2014 № 729-VII «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма» (Голос Украины, 2014 г., № 10).
Одновременно остались действующими принятые 16 января Закон № 731- VII «О внесении изменений в Закон Украины « Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания в связи с событиями, имевшими место во время проведения мирных собраний» и Закон № 719-VII « О Государственный бюджет Украины на 2014 год».
Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ приняли 11 законов, в том числе закон о госбюджете.
Сегодня ВР отменила 9 законов - в частности те, что были одобрены поднятием рук и вызвали возмущение в обществе.
Затем Верховная Рада Украины пакетом приняла четыре закона взамен четырех отмененных "законов 16 января". В этот пакет законов вошли:
закон № 4037 о внесении изменений в статью 297 Уголовного кодекса Украины (относительно ответственности за осквернение или разрушение памятников, сооруженных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев);
закон № 4038 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма;
закон № 4039 о внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от налога на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа;
закон № 4030 о внесении изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» (об отсрочке вступления в силу положений пункта 6 раздела VI « Заключительные и переходные положения »).