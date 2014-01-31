Львовские предприниматели трудоустроят беркутовцев, которые перешли на сторону народа
Предприниматели Львовщины решили финансово содержать в течение полугода 45-летнего экс-беркутовца Ярослава, который 24 января подал рапорт на увольнение из органов внутренних дел.
Об этом в интервью DW заявил член Комитета предпринимателей Львовщины Ярослав Рущишин.
Мужчина публично признался, что прослужил в спецподразделении 24 года, но теперь не может без стыда смотреть в глаза ребятам, которые делают такие бесчинства, и не может быть на службе у государства, которым руководят люди с судимостью.
"Людей уже не вернешь, но я хочу извиниться за тех ребят, за героев, за армянина", - заявил для СМИ отставной беркутовец Ярослав.
Вместе с господином Ярославом рапорты на увольнение подали четверо сотрудников спецподразделения "Беркут", один из них находясь в Киеве. Все рапорты удовлетворены, сообщил главный милиционер области Александр Рудяк.
"Те, кто уже написали заявления, проявив свою совесть, а также семьи погибших на Майдане получат помощь и однозначно будут обеспечены работой", - говорит бизнесмен Рущишин.
Комитет предпринимателей Львовщины также готов будет обсудить возможность трудоустройства тех, кто еще сомневается, но тоже думает об отставке.
"Одно дело, когда люди однозначно делают свой выбор и уходят, другое дело, когда милиционеры ждут развязки противостояния, а уже потом "перебегают", - объясняет член комитета предпринимателей.
Комитету необходимо составить перечень компаний, которые готовы будут принять к себе отставных служащих, учитывая специфику их деятельности и большую зарплату в 4-5 тысяч гривен, добавил бизнесмен.
О готовности финансово поддержать экс-беркутовцев также на днях заявили и черновицкие банкиры.
В частности, банкир и активист Майдана Петр Олексюк публично озвучил о своем намерении платить в течение полугода зарплату двум бывшим работникам спецподразделения в обмен на рапорт об увольнении.
"Пока они будут искать работу, или будет меняться власть, мы гарантируем им выплаты, - отмечает в интервью региональным СМИ банкир. - Главное, чтобы людей больше не били", - говорит Олексюк.