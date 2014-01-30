МВД проверяет информацию об обнаружении пропавшего активиста Автомайдана Булатова

Об этом УНИАН сообщил источник в столичном Главке милиции: «Мы видели эту информацию, но пока с ним (Булатовым - УНИАН) еще не общались, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть ее не можем».

Как сообщал УНИАН, 23 января активисты Автомайдана сообщили об исчезновении Булатова. По их словам, в последний раз на связь Булатов выходил вечером 22 января. В последнее время Булатов скрывался, однако выходил на связь.

Позже активист Автомайдана Сергей Поярков заявил, что перед исчезновением Булатов сказал, что узнал какую-то важную информацию. Поярков сообщил, что общался с Булатовым по телефону и тот был в хорошем настроении. «После обеда он перестал брать трубку», - добавил Поярков. Накануне, отметил активист, «он (Булатов) сказал, что имеет какую-то очень интересную информацию, не хочет говорить, но это будет информация - бомба, он с кем-то вечером будет встречаться».

Позже в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что жена Булатова через своего адвоката написала в милицию заявление об исчезновении мужа. В милиции отметили, что проводятся действия по установлению местонахождения Булатова. Однако активиста не нашли и по сегодняшний день.