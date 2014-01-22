В Бориспольском районе, куда вывозили Луценко, нашли два трупа со следами пыток

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет ZN.UA.

В частности, трупы найдены в окрестностях села Гнидын Бориспольского района Киевской области. На телах следы пыток, головы обмотаны скотчем.

Сельский участковый Александр Здор подтвердил обнаружение лишь одного тела, сообщив, что на нем действительно присутствуют следы пыток. Сейчас тело, по словам участкового, направлено в морг.

Напомним, похищенный вчера активист Євромайдану Игорь Луценко сообщал, что его вывезли именно в Бориспольский район. Вместе с Луценко было похищено еще одного активиста Юрия Вербицкого. Его судьба пока неизвестна.