МВФ повысит прогноз роста мировой экономики в ближайшие время

“Мы пересмотрим в сторону повышения прогноз глобального экономического подъема примерно в ближайшие три недели”, - сообщила Лагард.

Такое мнение контрастирует с октябрьскими оценками состояния глобальной экономики, когда МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП на 2014 год. В то же время в декабре Лагард заявила, что эксперты фонда стали гораздо более уверенными в перспективах американской экономики в 2014 году. На данный момент МВФ оценивает рост мировой экономики в этом году на уровне 3,6%.

Лагард также отметила, что экономический подъем в развитых странах повышает угрозу возникновения турбулентности на развитых рынках, что может оказать влияние на формирующиеся рынки.

«На фоне нормализации финансовых условий в развитых странах риск повышения волатильности на финансовых рынках может создать новые угрозы для формирующихся рынков», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2014 году до 3,6% с 3,8%.

Ранее МВФ назвал восстановление экономик развитых стран – прежде всего США, Японии и стран еврозоны – основным фактором дальнейшего роста мировой экономики и одновременно предупредил о растущих рисках для развивающихся экономик.