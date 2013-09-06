Высший спецсуд отказал в пересмотре «газового приговора» Тимошенко

Адвокат экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк считает, что Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказался передать на рассмотрение Верховному Суду заявление Тимошенко для того, чтобы ВСУ не принял законное решение – об отмене приговора по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Плахотнюк сказал журналистам.

По его словам, "это очередной ход для того, чтобы не принять законное решение. Верховный Суд отменил бы приговор Печерского районного суда".

Плахотнюк подчеркнул, что для защиты Тимошенко такое решение не является неожиданностью, ведь "никто от них ничего другого и не ожидал".

По словам адвоката, по состоянию на 16.00 четверга в Высшем спецсуде не было никакой информации о том, направлена ли жалоба на рассмотрение в ВСУ. Как сказал Плахотнюк, в суде сообщили, что материалы находятся на изучении у судьи.

Он уточнил, что недочеты в жалобе, на которые указывал Высший спецсуд, были устранены, в частности, защитой экс-премьера, были поданы официальные документы относительно вступления в силу решения Европейского суда по правам человека.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 сентября Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял решение об отказе в допуске к производству уголовного дела в отношении Тимошенко в Верховный Суд Украины. Было рассмотрено заявление Тимошенко о пересмотре приговора Печерского районного суда Киева от 11 октября 2011 года и принято решение об отказе в допуске к производству уголовного дела в ВСУ.

Коллегия судей установила, что пересмотр дела Европейским судом по правам человека осуществлялся только в рамках проверки законности избрания ей меры пресечения (ареста) во время судебного рассмотрения дела, а не законности приговора суда в целом. Вопросы справедливости ее уголовного преследования не были предметом рассмотрения ЕСЧЛ.

Установлено, что при избрании Тимошенко меры пресечения суд первой инстанции руководствовался нормами уголовно-процессуального законодательства Украины, действующими на момент вынесения решения.

Кроме того, судом кассационной инстанции было установлено, что предоставленный суду заявительницей Тимошенко перевод на русский язык решения ЕСПЧ от 30 апреля 2013 года в деле «Тимошенко против Украины» не отвечал аутентичному переводу, в частности, относительно обстоятельств, которые имеют существенное значение для правильного решения вопроса о допуске уголовного дела к производству (содержание решения ЕСПЧ изложено некорректно). Аутентичный перевод указанного решения ЕСПЧ Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел получил в ответ на запрос в Министерство юстиции Украины.

На основании аутентичного перевода коллегией судей установлено, что вопреки утверждениям Тимошенко все установленные ЕСПЧ нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод связаны с решением вопросов ее ареста и содержания под стражей до осуждения, а не с решением уголовного дела по существу.

В решении ЕСПЧ отсутствуют предписания относительно конкретных индивидуальных мер по результатам рассмотрения жалобы Тимошенко, отмечает Высший спецсуд.

Постановление вступило в законную силу с момента его вынесения и обжалованию не подлежит, говорится в сообщении Высшего спецсуда.