Тимошенко опять отказалась от участия в судебном заседании

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как говорится в сообщении, «осужденная Тимошенко заблаговременно была ознакомлена с вызовом в суд на 6 сентября 2013 года для участия в судебном заседании Киевского районного суда г. Харькова относительно рассмотрения дела ЕЭСУ. Сегодня сотрудники Качановской колонии попытались выяснить ее намерения относительно этапирования для участия в заседании. Осужденная в ответ написала очередное заявление, в котором снова отказалась от этапирования».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 сентября, в 15.00 Киевский райсуд Харькова продолжит рассмотрение дела относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины» по обвинению Тимошенко.