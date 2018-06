Украинцы считают важнейшими проблемами безработицу и коррупцию (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

По данным исследования, большинство опрошенных считают, что важнейшими проблемами для Украины является безработица (53%), коррупция в государственных органах (51%) и низкий уровень производства (45%). Кроме того, респонденты отметили контроль над ростом цен (26%), социальную защиту бедных (25%), некомпетентность правительства (22%), политическую нестабильность (21%) и преступность (15%).

По сравнению с сентябрем прошлого года, больше всего возросло количество опрошенных, которые среди основных проблем страны выделили коррупцию в государственных органах (с 37 до 51%), низкий уровень производства (с 40 до 45%), некомпетентность правительства (с 13 до 22%) и политическую нестабильность (с 16 до 21%).

Среди проблем, тревожащих граждан лично, опрошенные отметили контроль над ценами (54%), безработицу (50%) и социальную защиту бедных (37%). Также лично граждан тревожат коррупция в государственных органах (27%), низкий уровень производства (22%), задержки с выплатой зарплат или пенсий (21%).

Гораздо меньше сегодня граждан тревожат преступность (12%), некомпетентность правительства (12%), недостаток или вероятность отключения газа, электроэнергии, воды (10%), падение курса гривни (9%), политическая нестабильность (9%), вопрос права собственности на землю (7%).

Стоит отметить, что, по сравнению с сентябрем прошлого года, ощутимо возросло количество опрошенных, которые среди основных персональных проблем выделили коррупцию в государственных органах (с 23 до 27%) и некомпетентность правительства (с 6 до 12%). Вместе с тем, по остальным показателям изменений практически нет.

Таким образом, опрос показывает, что основные проблемы, которые волнуют украинцев, связаны с экономикой, отметили в социологической группе «Рейтинг».

Вместе с тем, граждане четко разделяют проблемы на те, что тревожат их лично, и те, что важны для страны. В частности, опрошенные считают, что контроль над ростом цен, задержки с выплатой зарплат или пенсий, социальная защита для бедных, падение курса гривни, вероятность отключения газа и других коммунальных услуг более важны для них лично, чем для страны. Вместе с тем, низкий уровень производства, коррупция, политическая нестабильность, некомпетентность правительства являются более важными проблемами для страны, чем лично для граждан.

При этом безработица является одинаково важной проблемой как для граждан, так и для страны.

Интересен также региональный разрез. Так, безработица и некомпетентность правительства - более важные проблемы для жителей Запада; контроль над ростом цен, коррупция, отношения с Россией – для жителей Юга и Востока; социальная защита бедных – для жителей Центра страны.

Женщины более остро чувствуют проблему роста цен и социальной защиты, мужчины – коррупции, низкого уровня производства, безработицы и преступности.

Молодежь больше чувствует проблемы коррупции, некомпетентности правительства, политической нестабильности; люди среднего возраста – безработицы, низкого уровня производства; старшие – роста цен и социальной защиты малообеспеченных.

На протяжении 14-28 мая 2013 года опрошено 1200 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность для национальной выборки не превышает 2,8%. Финансирование осуществлено The National Endowment for Democracy (NED), исследование проведено Baltic Surveys/The Gallup Organization от имени The International Republican Institute (IRI), полевые исследования проводились Rating Group Ukraine.