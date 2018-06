Треть украинцев поддержали бы выборы Президента в один тур (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно результатам исследования, , не поддержали бы предложение 8%, еще 10% – не определились по этому поводу, а 11% – не принимали бы участия в таком референдуме.

При этом 36% опрошенных граждан поддержали бы избрание Президента Украины только в одном туре выборов, столько же (37%) – выступили бы против. Еще 17% – не определились по этому поводу, а 10% –- не принимали бы участия в таком референдуме.

33% опрошенных граждан поддержали бы введение исключительно мажоритарной системы выборов народных депутатов, четверть выступили бы против. В то же время, почти 30% – не определились по этому поводу, а 14% – не принимали бы участия в таком референдуме.

Только 16% опрошенных граждан поддержали бы введение двухпалатного парламента, треть проголосовали бы против. В то же время, треть не определились по этому поводу, а 16% – не принимали бы участия в таком референдуме.

*** В течение 14-28 мая 2013 года было опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность для национальной выборки не превышает 2,8%. Финансирование осуществлено The National Endowment for Democracy (NED), исследование проведено Baltic Surveys/The Gallup Organization от имени The International Republican Institute (IRI), полевые исследования проводились Rating Group Ukraine.