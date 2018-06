73% опрошенных считают, что ситуация с ценами ухудшилась

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Респонденты не отметили ощутимых позитивных изменений в подавляющем большинстве сфер жизнедеятельности страны.

Так, 73% опрошенных считают, что за последние два года ситуация с ценами ухудшилась, 24% – не изменилась и только 2% улучшилась.

Более половина опрошенных отметили ухудшение на протяжении последних двух лет в сфере здравоохранения, трудоустройстве, в достижении политической стабильности, а также в обеспечении профессионализма власти, в развитии сельского хозяйства и экономики страны и в борьбе с коррупцией.

Относительно более позитивно респонденты оценили изменения в сферах евроинтеграции Украины, ситуацию с языками, обеспечение выплат зарплат и пенсий, стабильность гривни, отношения с Россией.

На протяжении 14-28 мая 2013 года опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность для национальной выборки не превышает 2,8%. Финансирование осуществлено The National Endowment for Democracy (NED), исследование проведено Baltic Surveys/The Gallup Organization от имени The International Republican Institute (IRI), полевые исследования проводились Rating Group Ukraine.