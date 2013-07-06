В Запорожской области коммунистка разрушила агитпалатку Свободы

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Запорожской области.

Утром, 6 июля, палатку разрушила 46-летняя женщина и пятеро сообщников, личности которых устанавливаются. В то время на месте происшествия находились семеро «свободовцев».

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Во время инцидента драки не было. Согласно предварительным данным, причина ссоры – расхождения в политических взглядах.

Сведения о событии внесены в Единый реестр. Проводится проверка.