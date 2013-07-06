В Запорожской области коммунистка разрушила агитпалатку Свободы
15:04, 06 июля 2013Политика
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В городе Пологи Запорожской области активистка коммунистической партии вместе с неизвестными лицами разрушила агитационную палатку ВО "Свобода".
Свобода
КПУ
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Запорожской области.
Утром, 6 июля, палатку разрушила 46-летняя женщина и пятеро сообщников, личности которых устанавливаются. В то время на месте происшествия находились семеро «свободовцев».
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Во время инцидента драки не было. Согласно предварительным данным, причина ссоры – расхождения в политических взглядах.
Сведения о событии внесены в Единый реестр. Проводится проверка.
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