Тягнибок назвал негодяями 148 депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после встречи лидеров оппозиции с послами стран Евросоюза, аккредитованными в Украине.

“Это является (подписание обращения) демонстрацией того, что эти люди - они не имеют права называться государственными мужами и политиками в этом государстве... Я не знаю, как их назвать: негодяями, людьми без чести и совести, без национального достоинства”, - сказал Тягнибок.

По словам Тягнибока, он не может вспомнить случая, когда бы государственные деятели одной страны обращались к представителям власти другой страны с просьбой принять решение, которое фактически унизит их страну и нацию.

Он отметил, что сегодня имел разговор с польским послом, который сказал, что это может повлиять на позицию польского Сейма.

В то же время Тягнибок сообщил, что они с польским послом пришли к мнению, что это может повлиять на Сейм прямо противоположно: “В Польше увидят, кто пытается инициировать дальнейшее разжигание межэтнической вражды и противостояние между украинцами и поляками”.

По теме: Почти половина поляков ничего не знают о Волынской трагедии - опрос

*** По сообщениям СМИ, 148 народных депутатов просят Сейм Польши признать «Волынскую резню геноцидом польского народа и осудить преступные деяния украинских националистов». По убеждению авторов обращения, инициатива польской стороны по этому вопросу является своевременной, а из-за ксенофобских и неонацистских настроения украинцы не могут узнать правду о Волынской трагедии.

«В Украине растут ксенофобские, антисемитские и неонацистские настроения. Их представители уже сегодня есть в Верховной Раде. Они активно используют парламентскую трибуну для пропаганды этих взглядов. Все это - результат того, что народ Украины не знает правды о тех страшных событиях", - цитирует ZN.ua.

Обращения подписали 119 депутатов от Партии регионов, 23 – от КПУ и шесть внефракционных.