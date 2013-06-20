Оробец заявляет, что ее муж вынужден был покинуть страну

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга в парламенте.

“Передо мной стоит очень сложная задача: я сегодня должна прийти домой и найти слова, рассказать своим детям, что своего папу они не увидят в ближайшие несколько лет, потому что он был вынужден покинуть страну, потому что против него открыто уголовное дело”, - сказала Оробец.

Кроме того, она сообщила, что ей поступают звонки со скрытых номеров о том, что “моя политическая позиция весьма нужна”.

Оробец также отметила, что еще после выборов в офисе ее мужа были “маски-шоу”, тогда у ее мужа забрали мобильный телефон и не пускали в помещение адвоката. “Они задним числом открыли против него уголовное дело. Мы начали судиться с налоговой и, к сожалению, проиграв первую инстанцию, пошли в апелляцию и, несмотря на железобетонные аргументы... судья вышла и за две минуты прочитала уже распечатанное и проштампованное решение. Мне стало все понятно”, - сказала Оробец.

Она отметила, что когда начала выяснять, что происходит, ей дали понять, что она “заказана”.

“Только что мы проиграли апелляцию, следующим их шагом было по уголовному делу вынести меру пресечения в размере 3,5 млн дол. «Тушкам» они платят 3,5 млн дол., а мне проблем устраивают на 3,5 млн дол.”, - сказала депутат и добавила, что не имеет таких средств, а если бы эти средства не были заплачены, ее мужа посадили бы в Лукьяновское СИЗО.

Соответственно, сразу после проигрыша апелляции, 12 июня, ее муж выехал за границу, сказала Оробец.

В Министерстве доходов пока еще не прокомментировали заявление Оробец.

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Как сообщал УНИАН, муж Оробец является председателем совета директоров киевского офиса компании Phoenix Capital.

В ноябре народный депутат уже заявляла о давлении на мужа, выразив убеждение, что это связано с попыткой “загнать” ее в провластное большинство в новом парламенте.