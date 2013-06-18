СМИ: Жена Иващенко получила статус беженца в Дании

Супруге бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко - Валентине дали статус беженца в Дании, пишет газета «Вести».

По мнению защиты, выезд супруги обезопасил Иващенко от давления.

Адвокат Борис Нечипоренко допускает, что его клиента могут объявить в международный розыск.

«Генпрокуратура обращалась в Высший спецсуд с просьбой пересмотреть решение об условном сроке отбывания наказания Иващенко (12 апреля 2012 года Печерский райсуд приговорил Иващенко к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод») - он не отмечался в исполнительной службе, как осужденный. Однако, Высший спецсуд оставил приговор апелляции в силе», - отметил Нечипоренко.

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По словам адвоката, недавно уголовно-исполнительная инспекция снова подавала на Иващенко в Голосеевский райсуд, чтобы ему заменили условное наказание на реальное, в связи с самовольным отъездом. Рассмотрение этого иска назначено на 12 сентября. 12 августа у Иващенко заканчивается испытательный срок.

«Не исключено, что из-за нарушений условий освобождения будет инициирован его розыск. В том числе и через Интерпол”, - отметил защитник.

По его словам, сейчас бывший и.о. министра обороны учит с супругой язык, живут с женой пока на пособие, работу еще не подыскал.

Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года Иващенко был арестован по обвинению в превышении власти во время реализации имущества «Феодосийского судомеханического завода».

В апреле 2012 года Печерский суд признал его виновным, приговорив к пяти годам лишения свободы, в августе 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор, заменив реальный срок условным.

В феврале 2013 года стало известно, что Иващенко выехал за границу. Он получил статус политического беженца в Дании.