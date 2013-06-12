Домбровский: Изъятие удостоверения имеет не юридический характер

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии Домбровского.

«Можно с уверенностью говорить, что решение (если оно вообще существует) носит не юридический, а политический характер. И является ничем иным как еще одной попыткой политического давления на меня и на Павла Балогу», - прокомментировал Домбровский информацию о том, что суд удовлетворил иск народного депутата нескольких предыдущих созывов Юрия Кармазина и обязал председателя Верховной Рады Владимира Рыбака забрать карточки для голосования и удостоверения народных депутатов у Домбровского и Балоги.

По словам Домбровского, о решении суда он узнал из Интернет-сайта, который ссылается на страницу Кармазина в социальной сети. То есть ни Домбровского, ни Балогу об этом не информировали официально, подчеркивает он.

В то же время, согласно закону (часть 2 Кодекса административного судопроизводства), это должно было быть сделано, «поэтому вариантов два: или вообще не было никакого заседания суда, или оно состоялось с нарушениями законодательства Украины», - говорится в комментарии.

«В Окружном административном суде Киева сложилась практика, согласно которой он не рассматривает иски против председателя Верховной Рады Украины. Ведь иски на действия, бездеятельность спикера не подсудны Окружному административному суду города Киева, а должны рассматриваться Высшим административным судом Украины как судом первой инстанции», - отмечает Домбровский.

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Он добавляет, что, в соответствии со статьей 75 Конституции Украины, единственным органом законодательной власти в Украине является Верховная Рада. Согласно со статьей 88 Конституции парламент избирает из своего состава председателя, первого заместителя и заместителя председателя и отзывает их. Председатель входит в состав коллегиального органа - Верховной Рады - и осуществляет представительство законодательного органа во взаимоотношениях с другими субъектами. В соответствии с частью четвертой статьи 18 Кодекса административного судопроизводства Украины, Высшему административному суду Украины как суду первой инстанции подсудны дела относительно обжалования актов, действий или бездеятельности Верховной Рады, Президента Украины, Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Учитывая приведенное, иски на действия, бездеятельность председателя ВР – не подсудны Окружному административному суду города Киева, а должны рассматриваться Высшим административным судом Украины как судом первой инстанции. В соответствии с частью третьей статьи 108 Кодекса административного судопроизводства Украины судья, установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований подсудности, постановляет определение о возвращении искового заявления истцу, отмечается в комментарии.

Приведенная выше правовая позиция имела место в большинстве решений Окружного административного суда Киева по данной категории споров (№№ 826/2026/13-а, 826/1221/13а и т.п.), говорится в комментарии Домбровского.

«Поэтому, по моему мнению, изменение постоянной правовой позиции возможно лишь при условии влияния не юридических, а политических факторов», - заявляет Домбровский.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева обязал председателя Верховной Рады Владимира Рыбака изъять удостоверение у народных депутатов Домбровского и Балоги.

8 февраля этого года Высший административный суд Украины лишил Балогу и Домбровского депутатских полномочий. Основанием для этого стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область), где избирались Домбровский и Балога.

14 февраля председатель Верховной Рады Рыбак сообщил, что направил в Конституционный Суд представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении Балоги и Домбровского полномочий.

13 мая правительство одобрило проект закона о проведении повторных выборов народных депутатов в семи одномандатных округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 и 71.

Оппозиция настаивает на проведении перевыборов лишь в 5 округах, поскольку считает решение суда в отношении Домборовского и Балоги неправомочным.