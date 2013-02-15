ЕЦ: решение о лишении Балоги депутатских полномочий - пример судебной казуистики
В партии «Единый Центр» считают обнародованную мотивационную часть постановления ВАСУ о лишении депутатских полномочий Петра Балоги примером профессионального невежества, юридической казуистики и набором отсылочных норм, не имеющих отношения к сути вопроса.
Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН.
«Ознакомившись с объяснением ВАСУ, можно сделать лишь один вывод - этот документ готовился спешно и юристами разной специализации. Постановление содержит большое количество вырванных из контекста цитат, которые в первичных источниках употреблялись как обоснование противоположных по содержанию понятий и в подавляющем большинстве касаются отстаивания интересов граждан, права которых были нарушены преступными действиями власти», - подчеркивается в заявлении.
В партии отмечают, что особо циничной является ссылка на отчет ОБСЕ о нарушениях, которые были допущены во время избирательной кампании 2012 года, учитывая, что подавляющее большинство из них касалось злоупотребления админресурсом со стороны провластной партии и ее кандидатов.
«Таким набором сомнительных доказательств власть пытается создать иллюзию кропотливой работы и предоставить решению правомочность», - отмечают в партии.
«Единый Центр» считает, что попытка власти связать между собой нормы разных законов, конвенций и решений судебных инстанций, как обоснование необязательности выполнения норм Конституции Украины, является актом политического преступления.
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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил П.Балогу и Александра Домбровского депутатских полномочий.
Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).
Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.
Сегодня, 14 февраля, В.Рыбак сообщил, что направил в Конституционный Суд представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении народных депутатов П.Балоги и А.Домбровского полномочий.