ЕЦ: решение о лишении Балоги депутатских полномочий - пример судебной казуистики

Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН.

«Ознакомившись с объяснением ВАСУ, можно сделать лишь один вывод - этот документ готовился спешно и юристами разной специализации. Постановление содержит большое количество вырванных из контекста цитат, которые в первичных источниках употреблялись как обоснование противоположных по содержанию понятий и в подавляющем большинстве касаются отстаивания интересов граждан, права которых были нарушены преступными действиями власти», - подчеркивается в заявлении.

В партии отмечают, что особо циничной является ссылка на отчет ОБСЕ о нарушениях, которые были допущены во время избирательной кампании 2012 года, учитывая, что подавляющее большинство из них касалось злоупотребления админресурсом со стороны провластной партии и ее кандидатов.

«Таким набором сомнительных доказательств власть пытается создать иллюзию кропотливой работы и предоставить решению правомочность», - отмечают в партии.

«Единый Центр» считает, что попытка власти связать между собой нормы разных законов, конвенций и решений судебных инстанций, как обоснование необязательности выполнения норм Конституции Украины, является актом политического преступления.

По теме: ВАСУ лишил мандатов двоих депутатов после иска Кармазина

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил П.Балогу и Александра Домбровского депутатских полномочий.

Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.

Сегодня, 14 февраля, В.Рыбак сообщил, что направил в Конституционный Суд представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении народных депутатов П.Балоги и А.Домбровского полномочий.