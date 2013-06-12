Кармазин: суд приказал изъять удостоверения у Домбровского и Балоги

Об этом сообщил в интервью УНИАН народный депутат нескольких предыдущих созывов Юрий Кармазин.

Он отметил, что также предусмотрено изъятие карточек для голосования и нагрудных знаков.

В исковом заявлении Кармазина отмечалось, что “именно председатель ВР обязан принять все исчерпывающие меры для обеспечения работы парламента в соответствии с требованиями законодательства, и сделать невозможным в Верховной Раде Украины осуществление Домбровским и Балогой полномочий народных депутатов Украины, поскольку они не имеют соответствующего статуса”.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил Балогу и Домбровского депутатских полномочий. Основанием для этого стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

14 февраля председатель Верховной Рады Рыбак сообщил, что направил в Конституционный Суд представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении Балоги и Домбровского полномочий.

13 мая правительство одобрило проект закона о проведении повторных выборов народных депутатов в семи одномандатных округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 и 71.

Оппозиция настаивает на проведении перевыборов лишь в 5 округах, поскольку считает решение суда относительно Домборовского и Балоги неправомочным.