СМИ: Тещу Колесниченко, напоившую подчиненную нашатырем, оправдали

Тещу нардепа-"регионала" Вадима Колесниченко Валентину Македон, которая в 2007 году напоила нашатырным спиртом свою подчиненную, оправдал Звенигородский районный суд.

Об этом сообщает ТВi.

Потерпевшая Галина Хрущ получила ожоги второй степени ротовой полости, горла и желудка, однако, по решению суда, не заслуживает даже на возмещение материального ущерба.

Судебная тяжба длилась шесть лет. Сначала суды принимали решения в пользу потерпевшей. "Однако с приходом к власти Партии регионов суды различных инстанций и юрисдикций начали оправдывать тещу Вадима Колесниченко. В прошлом году Апелляционный суд Черкасской области передал дело на повторное рассмотрение в Звенигородке", - пишет журналист ТВі и добавляет: "У нас есть все основания считать, что судья Татьяна Гончаренко могла подвергнуться давлению со стороны влиятельного родственника Валентины Македон и именно поэтому объявила выгодный этой семье приговор ".