Суд отправил тещу Колесниченко по новому кругу

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН лидер организации «Никто, кроме нас» города Тальное, правозащитник, представитель потерпевшей А.Хрущ на общественных началах Михаил Алтунин.

«Мы довольны, что по этому циничному делу частично наши требования удовлетворены. Фактически, родственница политика В.Колесниченко совершила покушение на жизнь своей подчиненной А.Хрущ и в 2007 году была признана виновной, но после победы Виктора Януковича в 2010 году была признана невиновной и получила компенсацию от государства», - сказал он.

В то же время, по словам защитника, апелляционный суд «лишь частично удовлетворил требования потерпевшей, хотя мог бы удовлетворить все наши требования. Считаю, что судьи хоть частично вынесли справедливое решение».

М.Алтунин напомнил, что в 2007 году Жашковский районный суд признал В.Македон виновной в том, что она во время конфликта влила в рот своей подчиненной А.Хрущ нашатырный спирт. В результате женщина попала в реанимацию. В.Македон была осуждена по статье 128 Уголовного кодекса Украины - нанесение телесных повреждений средней тяжести по неосторожности, хотя сначала дело рассматривали по ст. 121 УКУ - преднамеренное нанесение телесных повреждений. Суд обязал взыскать с В.Македон моральный вред и материальный ущерб, она была уволена с работы.

Как отметил защитник, такие обвинительные приговоры дважды выносились судьями Жашковского суда в 2008 году. Однако в 2010 году апелляционный суд отменил эти решения и направил дело в Звенигородский райсуд, который признал В.Македон невиновной и присудил ей около 50 тысяч гривен компенсации за «вынужденный прогул». Как отметил М.Алтунин, судья Звенигородского райсуда, который вынес оправдательный приговор, «в тот же день получил в парламенте статус пожизненного судьи».

В результате, А.Хрущ обратилась в Высший специализированный суд, который принял решение вернуть дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Черкасской области.

«Я намерен дойти до конца и добиться возмещения для А.Хрущ, и добиться признания виновной В.Македон. В нашей стране простой человек должен знать, что он может себя защитить», - сказал М.Алтунин.

Как отметила А.Хрущ в комментарии УНИАН, «у меня нет никаких моральных сил от того дела. За пять лет собраны все доказательства того, что на мою жизнь совершено покушение. А человек, который его совершал, работает. Матерщина, угрозы, интриги - это атмосфера, в которой живет детский садик, где сейчас восстановлена в должности теща Колесниченко госпожа Македон. Постоянно вспоминаю тот день и крик Валентины Македон в ее комнате в мой адрес. Я потеряла сознание от ее крика, а она опрокидывает мою голову назад и льет мне в рот из бутылки нашатырный спирт и кричит: «Пей». Потом опомнилась в реанимации, врачи - в шоке. Три дня моя жизнь была на грани жизни и смерти. А затем суды, пять лет издевательств судей: то мое вещественное доказательство не приобщают к делу, то вдруг к бутылке с нашатырем добавляется бутылка с корвалолом. А заключение Черкасской судмедэкспертизы, что ожог был сделан нашатырем, в суде не принимают во внимание, и выносится решение об оправдании Македон».

По словам А.Хрущ, она в судах выслушивает каждый раз «новую ложь Македон, мол, я отравилась лаком».

«Я потеряла несколько лет, потеряла здоровье, но я ощутила поддержку людей. Сейчас ко мне подходят на улице и выражают поддержку. Мне бесплатно помогали ветераны из НКН - Михаил Алтунин и Александр Круць. И я дойду этот путь до конца. Не через месть. Просто хочу, чтобы даже тещи депутатов знали: они не имеют права отбирать жизни у простых людей», - сказала А.Хрущ.